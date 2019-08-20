Сергей Левченко встретился с представителями Байкальского банка ПАО «Сбербанк России»

Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко встретился с председателем Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» Александром Абрамкиным, чтобы обсудить вопросы реструктуризации кредитной задолженности юридическим и физическим лицам, пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Во встрече также приняли участие представители исполнительной власти региона, а также управляющий Иркутским отделением Байкальского банка ПАО «Сбербанк России» Наталия Цайтлер.

На встрече обсудили реструктуризацию кредитной задолженности юридическим и физическим лицам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области, взаимодействие правительства Иркутской области и Байкальского банка ПАО «Сбербанк России», в том числе в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Представители финансовой организации рассказали о работе, проводимой на территориях, пострадавших от паводка, в том числе о предложениях для представителей малого и среднего бизнеса. В частности, предпринимателям предлагаются схемы реструктуризации кредитов либо рассрочки платежей.

Кроме того, губернатор поддержал предложение банка об использовании системы ДомКлик, которая позволит людям, имеющим право на приобретение жилья взамен утраченного, знакомиться с широким предложением нового и вторичного жилья как в Иркутской области, так и в других регионах. Сергей Левченко отметил, что реализация жилищных сертификатов должна быть значительно активизирована.

Помимо вопросов взаимодействия в условиях ЧС, на встрече коснулись темы цифровизации в здравоохранении, разработки стратегии по развитию туристического кластера Южного Прибайкалья.