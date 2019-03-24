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25.03.2019

Сергей Сокол: «Вопрос по утилизации опасных отходов с промплощадки в Усолье удалось сдвинуть с мертвой точки»

Усолье-Сибирское, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Дальнейшие действия по утилизации опасных отходов в Усолье-Сибирском обсудили сегодня на выездном совещании депутаты Законодательного собрания Иркутской области во главе с председателем Сергеем Соколом.

Об этом сообщает пресс-служба ЗС. В обсуждении дорожной карты по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности ООО «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский силикон», приняли участие депутаты Наталья Дикусарова и Степан Франтенко, а также мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин, руководители структурных подразделений администрации города, депутаты городской думы, представители Общественной палаты муниципалитета, муниципальной службы по ГО и ЧС.

Сергей Сокол напомнил, что областные депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, парламентский запрос на эту тему сейчас находится на контроле. Так, в постановлении Законодательного собрания, сформированного в ходе принятия областного бюджета на 2019 год, обозначена необходимость разработки механизма реализации дополнительных мер по нейтрализации химических отходов, ликвидации загрязнений и охране потенциально опасных объектов на промплощадке. Также 25 февраля депутаты проводили выездное рабочее совещание по утилизации отходов на территории промышленной площадки в Усолье-Сибирском.

– Наши усилия не были напрасными, мы все вместе смогли сдвинуть ситуацию с «мертвой точки». На промплощадке в марте начались работы. С ее территории было вывезено более тысячи металлических баллонов с ртутью. До конца 2019 года Центр ГО и ЧС Иркутской области заключил договор с частным охранным предприятием, которое будет следить за порядком на объекте и не допускать туда посторонних лиц. Это позволит не только не допустить кражи и поджоги на объекте, но и снизить нагрузку на муниципальный бюджет, так как охрану объекта город был вынужден взять на себя. Знаю, что и вы, Максим Викторович, и жители Усолья делали все возможное, чтобы спасти родной город от экологической беды, – сказал спикер.

Он подчеркнул, что депутаты готовы и далее оказывать всестороннюю поддержку и содействие для благоприятного разрешения вопроса:

– Нам нельзя допустить того, чтобы план мероприятий вновь забуксовал на долгие годы, как это было ранее. В продолжение того импульса, который мы дали месяц назад, надо активно заниматься этой проблемой. Совместными усилиями, уверен, мы продвинем этот процесс и добьемся того, чтобы сложная экологическая ситуация в Усолье-Сибирском улучшилась.

Сергей Сокол также поручил Степану Франтенко организовать следующее рабочее совещание в Иркутске с приглашением федеральных органов. Также он рекомендовал мэру подготовить письма в адрес правительства и Законодательного собрания, где «подробно и честно» описать, что сделано, а что нет. Такое письмо станет основой для обсуждения вопроса на федеральном уроне.

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