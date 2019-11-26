Сергей Сокол: зарплата бюджетников и сбалансированность местных бюджетов – приоритеты в работе над областной казной

Иркутская область, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Работу над проектом закона об областном бюджете во втором чтении обсудили на совещании, которое провел 27 ноября председатель Законодательного собрания Сергей Сокол, вице-спикеры областного парламента, председатели и заместители председателей постоянных комитетов и комиссий ЗС. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

Также обсудили, какие темы должны быть вынесены на обсуждение в рамках правительственных, муниципальных и депутатских часов на сессиях в следующем году.

– В рамках второго чтения законопроекта о бюджете Иркутской области мы должны добиться включения расходов на оплату в полном объеме зарплаты работникам бюджетной сферы и найти оптимальное решение, чтобы обеспечить сбалансированность местных бюджетов. Кроме того, необходимо определить приоритеты в многочисленных обращениях по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы, дорог и другим вопросам муниципальных образований, – подчеркнул Сергей Сокол.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова рассказала, что в рамках подготовки ко второму чтению комитет проводит рабочие совещания по каждой сфере, требующей финансирования, в частности, по образованию, по здравоохранению, по окружающей среде. Принять законопроект в окончательном чтении планируется уже на сессии 4 декабря, чтобы предоставить возможность муниципальным образованиям как можно скорее провести работу над местными бюджетами, уже учитывая те трансферты, которые они получат из области.

Парламентарий напомнила, что в следующем году около 200 муниципальных образований перейдут в четвертую группу дотационности, что говорит об острой необходимости пересмотра межбюджетных отношений и выделении муниципалитетам адекватного объема финансовой помощи.

– В проекте закона, внесённом губернатором Иркутской области, не предусмотрено средств на начало капитального ремонта ни одного социального объекта. Серьезной проблемой, на которую неоднократно указывали депутаты, остается недофинансирование сферы здравоохранения, – подчеркнула Наталья Дикусарова.

Заместитель председателя Законодательного собрания Кузьма Алдаров обратил внимание на то, что несколько лет назад областной парламент решил ежегодно выделять не менее определенных сумм на строительство и ремонт объектов здравоохранения и образования. По мнению вице-спикера, такую практику необходимо продолжать. Вице-спикер Заксобрания Ольга Носенко высказалась за пересмотр рейтингов, по которым определяется очередность строительства соцобъектов. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова заметила, что при принятии решений о капитальном ремонте, по сложившейся практике, необходимо будет сразу предусматривать средства и на оборудование и мебель.

Сергей Сокол призвал всех депутатов активно включиться в работу над законопроектом и направить свои предложения от каждого из комитетов и комиссий в комитет по бюджету. Это позволит подготовить второе чтение законопроекта о бюджете, а также постановление к нему, которое традиционно принимается вместе с законом и включает наиболее важные направления и объекты, которые требуют выделения финансирования при корректировках бюджета в последующем.