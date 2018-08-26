СФО предлагают разделить на Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы

Москва, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В России планируют выделить 14 макрорегионов по аналогии с уже устоявшимся Дальним Востоком и Северным Кавказом. СФО предлагают разделить на три – Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский макрорегионы. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Предложение подготовило федеральное Минэкономики, которое разработало «Стратегию пространственного развития». Документ будет внесен в правительство РФ в сентябре 2018 года, в ноябре стратегия уже должна быть утверждена. Целью очередной стратегии является «раскрытие социально-экономического потенциала территорий» за счет экономической специализации регионов. Предполагается «назначить» 35–40 центров экономического роста, которые в 2035 году должны будут обеспечивать до 65% экономического роста России.

До сих пор было принято выделять два макрорегиона – это Дальний Восток и Северный Кавказ. В дополнение к ним планируется выделить еще 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский. Макрорегионы в целом напоминают федеральные округа, но с большим дроблением. Например, нынешний Центральный федеральный округ – это Центральный и Центрально-Черноземный макрорегионы.

Предложенное Минэкономики деление на макрорегионы не устроило полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. По его мнению, в случае формирования в вверенном ему округе сразу трех макрорегионов «произойдет ослабление интеграции межрегиональных процессов, усилятся проблемы развития сибирских регионов, нарушатся и так достаточно сложные, но единые для всех субъектов округа условия хозяйствования и жизнедеятельности».

Правильным решением Сергей Меняйло считает создание единого сибирского макрорегиона, который объединит 12 субъектов РФ. Кроме того, полпред предлагает дополнить стратегию механизмами сокращения усиливающейся дифференциации социально-экономического развития регионов.