Скорректировать трансферты для муниципалитетов Иркутской области из региональной казны планируют в мае

Иркутская область, 8.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области при первой в 2019 году корректировке бюджета региона в мае предложило увеличить объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям с 7,5 млрд до 9,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

– Это на 600 млн рублей больше того объёма, который был выделен муниципалитетам после всех корректировок главного финансового закона 2018 года, – заявил заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. – При этом мы будем держать на контроле то, как муниципалитеты планируют и выполняют свои расходные полномочия, насколько рационально используется ресурс финансовой поддержки из областного бюджета, поскольку дополнительные средства выделяются, в первую очередь, на выполнение основных полномочий – это заработная плата работникам бюджетной сферы. Другие задачи не должны превалировать над этой.

В качестве примера председатель областного правительства остановился на Братске. По его словам, в местном бюджете на 9,5 месяцев 2019 года объём заработной платы работникам муниципальных учреждений предусмотрен ниже уровня прошлого года. При этом расходы, не относящиеся к первоочередным, запланированы больше прошлогодних на 264,8 млн рублей.

На прошлой неделе мэр Братска Сергей Серебренников заявил, что городской бюджет не сбалансирован на 1 млрд рублей, и что надеется покрыть этот дефицит за счёт областной казны, отмечается в пресс-релизе правительства Иркутской области. Руслан Болотов напомнил, что в прошлом году правительство региона несколько раз дополнительно финансировало задачу, которую должен был решить муниципалитет: завершить программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года. До сих пор не переселено 23 семьи, в областной бюджет не возвращено 600 млн рублей.

– Я 4 апреля встречался с Сергеем Серебренниковым. О дополнительном миллиарде рублей речи не было. Мэр обозначил только два вопроса. Первое – это дополнительное финансирование реализации в Братске проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он с этого года распространяется и на этот муниципалитет, городу выделяется 123 млн рублей. Второе, речь шла о финансовой поддержке дорожного хозяйства к дачным кооперативам. Вот что мы обсудим при подготовке к майским уточнениям областного бюджета, – рассказал Руслан Болотов.

Возвращаясь к теме финансовой поддержки территорий, глава регионального кабинета министров озвучил динамику её развития. В общей сложности в 2016 году из областного бюджета на нужды муниципалитетов было выделено 43,1 млрд рублей, в 2017 – 51,3 млрд, в прошлом – 57,7 млрд рублей. Причем в 2018 году планировалось выйти на уровень 59,5 млрд рублей, но часть муниципальных образований не смогла достигнуть целевых показателей по выполнению заключенных контрактов и отдельных программ.

Между тем, напомним, в прошлом году муниципалитеты рисковали остаться с пустой казной, поскольку правительство Иркутской области отказалось корректировать бюджет региона в июне. В итоге бюджет «просел» почти во всех муниципалитетах, а правки в главный финансовый документ Иркутской области внесли только осенью.