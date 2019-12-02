СМИ: дан старт поставкам газа из России в Китай по «Силе Сибири»

Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», сообщает РИА Новости.

Газопровод предназначен для транспортировки сырья из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

В настоящее время запущен участок протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска. На втором этапе откроют фрагмент длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского.

В итоге общая протяженность «Силы Сибири» составит около 3000 километров. Экспортная производительность – 38 миллиардов кубометров газа в год.