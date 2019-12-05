СМИ: Иркутский завод полимеров сможет претендовать на федеральную субсидию

Иркутская область, Москва, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Обратный акциз на сжиженный углеводородный газ (СУГ) будет введен России с 2022 года. На него могут претендовать либо проекты, введенные после 2022 года, либо заводы, вложившие не менее 65 млрд рублей в модернизацию. В их числе – Иркутский завод полимеров (проект ИНК).

Как сообщает « Коммерсантъ », Минфин и Минэнерго РФ должны были внести в правительство России до 6 декабря проект поддержки нефтегазохимической отрасли. Обратный акциз на СУГ начнет действовать с 2022 года в размере 4,5 тысячи рублей за тонну, с 2024 года увеличится до 6,5 тысячи рублей, с 2026 года — до 7,5 тысячи рублей.

Помимо Иркутского завода полимеров, на субсидию смогут претендовать также Амурский ГХК СИБУРа (мощность – по 1,5 млн тонн этилена и полиэтилена в год, инвестрешение пока не принято) и потенциальный газохимический комплекс близкого к Аркадию Ротенбергу Артема Оболенского в Усть-Луге (3 млн тонн полимеров в год). По предварительным данным, все три эти проекта должны быть запущены после 2023-2024 годов.

Предполагалось, что расходы бюджета по обратному акцизу на СУГ будут покрыты за счет повышения экспортной пошлины на этот товар, однако правительство пошло иным путем. Оно решило ввести налог на добычу попутного газа (ПНГ) по ставке 50 рублей за 1 тысячу кубометров в 2022 году, 100 рублей в 2024 году и 150 в 2026 году.