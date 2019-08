СМИ: китайские инвесторы добиваются покупки золотодобытчика «Высочайший»

Москва, Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Консорциум китайских инвесторов с участием Fosun намерен купить российского производителя золота «Высочайший», который добывает драгметалл, в том числе, в Иркутской области. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, связанная с консорциумом компания «Майский лист» подала ходатайство в ФАС на приобретение 100% золотодобытчика, которое пока не одобрено. Fosun, предполагает «Коммерсант», вероятно, действует в консорциуме с государственной Zhaojin Mining Industry, топ-менеджмент которой заявил о масштабных планах удвоения производства за счет приобретения зарубежных активов. Компания «Майский лист», связанная c китайскими инвесторами, подала в ФАС ходатайство о приобретении 100% голосующих акций российского золотодобытчика «Высочайший». Служба продлила рассмотрение, отметив, что контроль над «Высочайшим» планирует установить «иностранный инвестор, который к моменту совершения сделки будет находиться под контролем иностранного государства». В ФАС не пояснили, по каким причинам продлено рассмотрение ходатайства, учитывая, что «Высочайший» не является стратегической компанией по закону об иностранных инвестициях. – Согласно данным «Картотеки», генеральным директором «Майского листа» является Игорь Даниленко, который руководил компанией «Фосан Евразия Кэпитал». Игорь Даниленко и представитель «Высочайшего» отказались от комментариев. По данным «Коммерсанта», «Майский лист» действует в интересах китайской Fosun, – отмечается в публикации. В июне Bloomberg сообщал о намерении Fosun с другими китайскими инвесторами приобрести «Высочайший», однако официального подтверждения этой информации не было. По данным агентства, «Высочайший» оценивался в 1 млрд долларов США. Отраслевые собеседники «Коммерсанта» считают эту оценку завышенной. Предполагается, что покупателем может выступать Fosun Zhaojin Mining Industry, миноритарным акционером которой является Fosun (по данным «Коммерсанта», на треть), а контроль, по словам собеседников издания, принадлежит провинции Шаньдун. Управляющий директор Zhaojin Mining Лео Чжао 26 августа в интервью Reuters заявлял о планах компании к 2024 году удвоить производство золота за счет приобретения зарубежных активов. Хотя приоритетным регионом развития, по его словам, является Австралия, Лео Чжао признавал, что Zhaojin Mining ищет возможности и в России, отказавшись комментировать переговоры с «Высочайшим». Собеседники «Коммерсанта» считают, что факт выхода интервью о планах китайского золотодобытчика говорит о том, что компания получила необходимое согласование китайского правительства на подобные сделки, в том числе и в России. Крупнейшими акционерами «Высочайшего» являются председатель правления Ланта-банка Сергей Докучаев, зампред правления Ланта-банка Наталья Опалева и гендиректор принадлежащего им ЗАО «ЛТ-Ресурс» Валериан Тихонов, каждый из которых контролирует по 20,36% акций. Еще 17,99% владеют фонды Blackrock, 6,37% – Владимир Страздинг через кипрскую Brishurt Ltd, 8,21% составляет квазиказначейский пакет, 6,35% – доля миноритариев. Компания ведёт добычу в Иркутской области и Якутии. По данным Союза золотопромышленников России, занимает девятое место по производству золота в стране, в 2018 году выпуск составил 304,3 тысяч унций (рост на 36%). Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба отмечает, что вероятность совершения сделки и её скорость зависят от того, участвует ли в ней китайское государство. Он напоминает, что китайской госкомпании China National Gold потребовалось два с половиной года, чтобы купить долю в Ключевском месторождении золота, тогда как у частного инвестора это заняло бы меньше времени. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

