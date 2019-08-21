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Экономика / Бизнес
22.08.2019

СПЧ озаботился радиационной безопасностью на АЭХК

Ангарск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) озаботился обеспечением радиационной безопасности на Ангарском электролизном химическом комбинате (АЭХК). Об этом сообщается в докладе СПЧ.

В организации отмечают, что на открытых площадках предприятия хранится побочный продукт при обогащении урана – обедненный гексафторид урана (ОГФУ). Он токсичен и радиоактивен, при определенных условиях обладает летучестью, потому его хранение на открытых площадках АЭХК представляет особую опасность – в силу значительных объемов хранимого материала. По данным СПЧ, с учётом общего объёма в 1 млн тонн ОГФУ, складированного на четырёх предприятиях ядерно-топливного цикла, его объём может оцениваться в сотни тысяч тонн.

По данным космических снимков за 28 октября 2018 года и 10 февраля 2019 года, контейнеры продолжают храниться на открытых площадках и существенного сокращения их числа не произошло. В соответствии с данными Ростехнадзора, хранение емкостей с ОГФУ на Ангарском химкомбинате, а также на открытых площадках других предприятий, осуществляется в условиях недостаточного нормативного обоснования и наличия риска разгерметизации этих ёмкостей.

– Риски разгерметизации контейнеров с ОГФУ связаны в основном с коррозией контейнеров, а также другими факторами, например, риском падения летательных аппаратов на площадки контейнерного хранения, поскольку площадка Ангарского химкомбината расположена в нескольких десятках километров от аэропорта Иркутска, – говорят в СПЧ.

Имеющиеся в России мощности для перевода (реконверсии) ОГФУ в химически менее активное состояние (оксидную форму) для снижения таких рисков пока не привели к решению проблемы вследствие изначально больших объемов этого вещества. На самом Ангарском химкомбинате была предпринята попытка запустить отечественную опытно-демонстрационную установку «Кедр» по переработке ОГФУ в тетрафторид урана мощностью 2 тысяч тонн в год, но технология не была запущена. В соответствии с отчетом Ангарского электролизного химического комбината за 2017 год, в проекте «Разработка экономически эффективной технологии реконверсии ОГФУ» завершен только первый этап научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке технологии реконверсии ОГФУ с получением элегаза (гексафторида серы).

Помимо проблемы хранения и утилизации ОГФУ на территории Ангарского электролизного химического комбината присутствует еще как минимум одна проблема в области радиационной безопасности, связанная с выводом из эксплуатации зданий производственных корпусов № 2 и № 4: не известен объем радиоактивных отходов, образовавшихся в процессе вывода зданий из эксплуатации, классы этих отходов, места складирования и планы по дальнейшему обращению с ними.

Информация об обращении с ОГФУ и планах по обращению с радиоактивными отходами в годовых отчётах Ангарского электролизного химического комбината не содержится.

Между тем, на самом предприятии заявляют, что повода для беспокойства нет. Как сообщается в распространённом пресс-релизе АЭХК, с экологией как на самой площадке комбината, так и в ближайшем к ней жилом районе все в порядке, что подтверждает ежедневный мониторинг автоматизированной системой контроля радиационной и химической обстановки.

Гендиректор предприятия Александр Дудин отмечает, что хранение ОГФУ на территории АЭХК не представляет опасности для персонала, населения и экологии региона. По его словам,  концентрация радиоактивного урана-235 в составе обедненного гексафторида урана настолько мала (не более 1%), что никаких ограничений по ядерной безопасности при хранении упаковок на открытых складских площадках не накладываются.

Он отмечает, что с точки зрения радиационного воздействия ОГФУ практически безопасен. Даже запроектная авария, такая как падение самолета, с полными баками горючего в группу контейнеров, не нанесёт экологии никакого вреда, уверяет Александр Дудин.

– Концентрация фтороводорода в воздухе будет настолько мала, что никакого влияния на состояние и тем более здоровье человека он не окажет. Важно также отметить и то обстоятельство, что авиакоридоры спланированы таким образом, чтобы не затрагивать воздушное пространство над промплощадкой предприятия, – сказал гендиректор АЭХК.

В подтверждение своих слов хочу сообщить, что Институтом промышленной экологии Уральского отделения РАН был выполнен Прогноз масштабов загрязнения  окружающей среды при разрушении наполненных гексафторидом урана контейнеров,  хранящихся на открытых складах. Расчеты показали, что разгерметизация емкости с ОГФУ не приводит к превышению установленных для персонала и населения гигиенических нормативов допустимого загрязнения воздуха.

На открытых площадках АО «АЭХК» осуществляет постоянный мониторинг состояния контейнеров с ОГФУ, ведёт контроль радиационной и химической обстановки. Что касается вывода из эксплуатации зданий и сооружений диффузионного производства, то он проводится в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года».

Перед началом реализации проекта было проведено инженерно-радиационное обследование, подготовлена проектная документация, которая прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу, документы ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) были подготовлены независимыми экспертами и прошли общественные обсуждения, получены лицензия Ростехнадзора на проведение работ. В проекте определены количество образующихся при выводе из эксплуатации отходов и методы обращения с ними.

При разборе строительных конструкций постоянно проводится радиационный контроль. Отходы классифицируют. На сегодня демонтаж одного из зданий практически завершен. Загрязненные металлоконструкции и строительные отходы дезактивируют, компактизируют, упаковывают в безопасные контейнеры и передаются Национальному оператору по обращению с РАО (ФГУП «НО РАО») для размещения на пункте финальной изоляции РАО. На сегодня уже передано более 100 кубических метров.

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