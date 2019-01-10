Специалисты «Иркутскгеофизики» изучат углеводородные перспективы Ыгыатинской площади в Якутии

Иркутск, Якутия, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутскгеофизика» (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) приступает к изучению нового объекта – Ыгыатинской площади, расположенной в республике Саха (Якутия), чтобы локализовать ресурсы углеводородов и определить направления дальнейших работ. Как сообщает пресс-служба Росгеологии, исследования проводятся в рамках государственного контракта, заключенного с Якутнедрами. Непосредственным исполнителем является «Иркутскгеофизика». – Так как география Ыгыатинского объекта достаточно обширна и охватывает Нюрбинский и Верхневилюйский районы Якутии, полевые работы будут проводиться силами нескольких партий компании. Завершение исследований намечено на второй квартал 2020 года, – говорят в Росгеологии. В рамках проекта предполагается оценить перспективы нефтегазоносности и подготовить объекты под параметрическое бурение. В ходе его реализации специалисты проведут региональную сейсморазведку MOГT-2D в соответствии с проектной сетью профилей, а также подготовят ежеквартальные, годовые и итоговый отчеты по этому участку для передачи заказчику. СПРАВКА: Сейсморазведочные работы представляют собой комплекс невзрывных методов для определения прогнозов углеводородного сырья, таким образом полностью исключено негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, такие исследования не требуют длительного использования земельных участков, их изъятие из хозяйственного оборота, а также не предполагают строительных работ. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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