|Экономика / Бизнес
|11.01.2019
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Специалисты «Иркутскгеофизики» изучат углеводородные перспективы Ыгыатинской площади в Якутии
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Иркутск, Якутия, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутскгеофизика» (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) приступает к изучению нового объекта – Ыгыатинской площади, расположенной в республике Саха (Якутия), чтобы локализовать ресурсы углеводородов и определить направления дальнейших работ.
Как сообщает пресс-служба Росгеологии, исследования проводятся в рамках государственного контракта, заключенного с Якутнедрами. Непосредственным исполнителем является «Иркутскгеофизика».
– Так как география Ыгыатинского объекта достаточно обширна и охватывает Нюрбинский и Верхневилюйский районы Якутии, полевые работы будут проводиться силами нескольких партий компании. Завершение исследований намечено на второй квартал 2020 года, – говорят в Росгеологии.
В рамках проекта предполагается оценить перспективы нефтегазоносности и подготовить объекты под параметрическое бурение. В ходе его реализации специалисты проведут региональную сейсморазведку MOГT-2D в соответствии с проектной сетью профилей, а также подготовят ежеквартальные, годовые и итоговый отчеты по этому участку для передачи заказчику.
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