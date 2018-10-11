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Экономика / Бизнес
11.10.2018

Сразу на четыре знака качества претендуют производители молока из Приангарья

Иркутская область, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Роскачество обнародовало итоги первого всероссийского исследования качества молока. Государственный Знак качества могут получить четыре наименования молока из Иркутской области, сообщает пресс-служба регправительства.

Всего по результатам испытаний 21 товар отвечает не только обязательным требованиям, но и превосходит действующие ГОСТы. От Иркутской области это продукция АО «Большееланское», СХОАО «Белореченское» и Иркутского молочного завода – «Большееланское», «Домашенька», «Любимая чашка» и «Янта».

Исследование проводилось по поручению правительства Российской Федерации совместно с Рессельхознадзором и Роспотребнадзором. Проверяли молоко жирностью 3,2% по 26 показателям качества и безопасности. Исследовали продукцию на наличие расширенной группы антибиотиков, микробиологические показатели, а также на фактическое содержание жира, соответствие заявленной информации на этикетке. Важным вектором стала проверка на предмет фальсификаций и снижения себестоимости продукта.

Лидерами по качеству молока стали производители из Иркутской, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Калининградской, Кировской областей, Краснодарского края, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Самарской области, республик Карелия и Адыгея, Тюменской и Челябинской областей.

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