Среди 24 городов России в Иркутске самая дешевая красная икра

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Среди 24 городов России в Иркутске в декабре этого года самая дешевая красная икра.

Анализ рынка икры проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключенных к «Такском».

Аналитики отмечают, что продажи красной икры в декабре этого года по сравнению с прошлым возросли на 76%, а в ноябре – на 20%. К икорному буму привело снижение цены на деликатес благодаря высокому улову в 2018 году. В Иркутске, по их данным, икру сегодня можно купить по 175 рублей за банку. При этом годом ранее она стоила 223 рубля, а сейчас подешевела на 21%.

На втором месте по дешивизне икры после Иркутска Омск, на третьем – Мурманск. Стоит отметить, что единственным городом среди проанализированных, где икра продолжает расти в цене, оказалась Москва. Сейчас там банку икры можно приобрести за 312 рублей.