Средняя зарплата в малом бизнесе Иркутской области – 24,5 тысяч рублей

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Общая численность работников всех малых предприятий Иркутской области в 2018 году составила 177,1 тысяч человек, из них 8,4% работали по совместительству или были привлечены по договорам гражданско-правового характера. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

В связи с особой спецификой работа вне штата характерна для радиовещания (34% работников), страхования (22%), организации досуга и развлечений (17%). Еще в ряде видов деятельности (рыболовство, лесозаготовки, обработка вторсырья, здравоохранение, информационные технологии, работа на рынке недвижимости, профессиональная, научная и техническая деятельность и др.) доля таких работников – 13-15%. При небольшом коллективе доля совместителей и работающих по договорам может составлять до половины и более.

Зарплата составила в среднем 24,5 тысяч рублей в месяц (без микроуровня – 28,2 тысяч). Как и в крупном бизнесе, существует заметная дифференциация заработков в зависимости от сферы приложения сил. Здесь тоже выше ценится труд на добывающих предприятиях – 47 тысяч рублей, нефте-и газопромысел обеспечивает более 70 тысяч в месяц.

Более 40 тысяч рублей можно зарабатывать в малом бизнесе, занимаясь холдингом, денежным посредничеством, строительством инженерных коммуникаций, удалением загрязнений и отходов, производством контрольно-измерительных приборов и часов, прочих транспортных средств. Средний заработок в рыболовстве составил 52 тысячи, на предприятиях по литью металлов – 63 тысячи рублей.

В то же время многие субъекты малого бизнеса платят своим работникам 13-16 тысяч рублей, а кое-где зарплата не достигает прожиточного минимума.

Всего в Иркутской области было учтено 38 тысяч 375 малых предприятий, подавляющая часть из них (91%) являются микропредприятиями, с численностью работников до 15 человек.

Малый бизнес освоил практически все сферы деятельности, но чаще всего отдает предпочтение торговле (34% малых предприятий), много их также в строительстве (12%), по 8% предприятий занимаются транспортировкой и хранением, операциями с недвижимостью, профессиональной, научной и технической деятельностью, 7% относятся к обрабатывающим производствам.

Годовой оборот малых предприятий области – 633,1 млрд. рублей, в том числе 45% составляет отгрузка товаров собственного производства, работы и услуги, выполненные собственными силами, остальное – перепродажа товаров. Инвестировано в основной капитал 5,7 млрд рублей.

На количественно преобладающие микропредприятия приходится 45% всех работников, 46% общего оборота и 49% объёма инвестиций малых предприятий. Вопреки своим скромным размерам в деле заботы о завтрашнем дне хозяйствующие субъекты микроуровня совсем не уступают другим малым предприятиям, а даже чуть превосходят их: по отношению к годовому обороту инвестиции составили соответственно 0,96% и 0,86%.

Но вложения в свое будущее делают далеко не все представители малого бизнеса. В 2018 году малые предприятия (без микроуровня) многих видов деятельности не осуществляли инвестиций либо вложения были незначительными (менее 0,1% по отношению к годовому обороту). На общем фоне выделяется малый бизнес, работающий в химическом производстве, вложивший в своё развитие 29,3 млн рублей (9,8% к обороту). При среднем уровне инвестирования 0,9% к обороту можно отметить также малые предприятия, занятые лесоводством и лесозаготовками (их показатель – 5,5%), добычей металлических руд (4,7%).

В целом малый бизнес очень осторожен в инвестировании. Если в областном объёме отгрузки собственной продукции, работ, услуг доля всех малых предприятий составляет 15%, то в объёме инвестиций – менее 2%.