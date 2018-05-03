Стройку усольского фармзавода планируют запустить в 2018 году

Усолье-Сибирское, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - К строительству объектов инфраструктуры для завода по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в Усолье-Сибирском планируют приступить в 2018 году. Об этом со ссылкой на министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского сообщает пресс-служба регправительства.

Завод, напомним, будет возводить АО «Фармасинтез». Сейчас компания разрабатывает проектную документацию как на строительство объектов инфраструктуры, так и самого предприятия.

– Общий объём инвестиций составит 10 млрд рублей, будет создано две тысячи новых рабочих мест, – напомнил Евгений Орачевский. – Для реализации проекта в июле 2017 года АО «Фармасинтез» заключен договор аренды на земельный участок площадью 130 га. В сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском зарегистрировано предприятие ООО «Фармасинтез-Хеми».

О планах по строительству на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» одного из крупнейших фармацевтических заводов в России «Фармасинтез» заявил ещё летом 2016 года. В марте 2018 года стало известно, что для проекта уже сформировали план мероприятий.