Свирск предлагают включить в число моногородов Приангарья

Свирск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье предложено рассмотреть возможность включения Свирска в перечень моногородов. Это даст муниципалитету право на дополнительную федеральную поддержку, сообщает пресс-служба губернатора.

Также правительство Иркутской области окажет поддержку предприятиям Свирска. Об этом врио главы региона Игорь Кобзев заявил 13 мая в ходе визита в муниципальное образование.

Так, например, он посетил ООО «Сибирский мостостроительный завод». Предприятие специализируется на производстве быстровозводимых автодорожных разборных мостов. Также на заводе изготавливаются балочные мостовые переходы, металлические путепроводы, вышки связи и другая продукция. Представители предприятия обратились с просьбой принять региональную программу развития машиностроения.

– У нас немало отраслей, требующих господдержки, в их числе и машиностроение. Правительство области заинтересовано в том, чтобы ваша продукция была востребована, – отметил Игорь Кобзев.

Глава региона и руководство предприятия обсудили ближайшие перспективы мостостроительного завода, в том числе производство семи мостов для проекта «Сила Сибири» и восьми – по региональному плану.

Игорь Кобзев посетил также ООО «АкТех», которое выпускает аккумуляторные батареи для легковых и грузовых автомобилей. Неоднократно аккумуляторы, выпускаемые предприятием, становились победителями конкурса «100 лучших товаров России». Сейчас на предприятии идет модернизация.

– Руководство просит содействия в получении банковского кредита. «АкТех» выпускает всю линейку аккумуляторных батарей, завод включен в состав системообразующих предприятий Иркутской области, – сказал Игорь Кобзев. – Правительство планирует оказать ему поддержку, рассматривая как градообразующее предприятие.

Также в Свирске планируют открыть цех по переработке овощей с линией по заморозке, квашению и консервированию продукции. Такими планами с главой региона поделились на предприятии ООО «Свирский Гурман». Директор Ирина Мурашова рассказала: чтобы ускорить запуск проекта, планируется участие в программе грантовой поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Ее реализует министерство сельского хозяйства региона. Сейчас предприятие готовит заявку. Максимальный размер гранта 10 млн рублей. Средства можно направить на приобретение технологического и инженерного оборудования. Итоги отбора грантополучателей планируется подвести в июне.

В 2019 году на предприятии запущена линия по производству мясных, куриных полуфабрикатов с использованием вакуумных упаковок. Создали 30 рабочих мест. В планах развивать не только переработку, но и собственное производство.

Игорь Кобзев поручил Корпорации развития Иркутской области рассмотреть возможность поддержки подобных предприятий в сфере АПК, в том числе за счет инвестиций в модернизацию существующих проектов.