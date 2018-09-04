Свыше семи тысяч подростков Приангарья работали во время летних каникул

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области более семи тысяч детей в возрасте 14-18 лет были трудоустроены во время летних каникул, сообщает пресс-служба регправительства.

Как отметила начальник отдела специальных программ министерства труда и занятости Иркутской области Валентина Федерягина на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории региона, из всех работавших летом подростков 4,8 тысячи были из числа находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подчеркивается, что трудоустройство подростков на временные работы осуществляется с соблюдением трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. Кроме гарантированной от работодателя заработной платы за весь период временных работ, молодые люди имеют право на материальную поддержку. Средства предоставляются органами занятости населения. На эти цели из областного бюджета выделено более 19,4 млн рублей. Для школьников предлагаются различные варианты трудоустройства, не требующие профессиональных знаний и не наносящие вреда здоровью.