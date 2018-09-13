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14.09.2018

Свыше центнера контрафактной черной икры задержали в Слюдянке

Слюдянка, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянке на посту «Рубеж» при осмотре большегруза Вольво сотрудники полиции и управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии пресекли незаконную транспортировку 115 килограммов икры осетровых рыб. Ее рыночная стоимость по предварительным подсчетам оценивается в 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди многочисленных упаковок с замороженной рыбой инспекторы обнаружили восемь коробок черной икры, расфасованной в стеклянные банки и пластиковые контейнеры объемом 0,5 литра. Установлено, что осетровая продукция перевозилась из Южно-Сахалинска в Новосибирск, 59-летний водитель фуры не смог объяснить ее происхождение, а в транспортных документах отсутствовали сведения о перевозимом деликатесе. Товар помещен на ответственное хранение до выяснения всех обстоятельств.

– В ГУ МВД по Иркутской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ – незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к краснокнижным видам или охраняемым международными договорами РФ, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, госинспекторы привлекли водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки грузов, подлежащих ветеринарному надзору.

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