Тайшетской анодной фабрике присвоен статус регионального инвестпроекта

Тайшет, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Проекту строительства Тайшетской анодной фабрики присвоен статус регионального инвестпроекта. Это значит, он получит льготы по налогу на прибыль организаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Проект строительства Тайшетской анодной фабрики представил директор департамента инжиниринга ОК «Русал» Виталий Яковлев. В рамках проекта, который будет обеспечивать российские алюминиевые заводы собственным сырьем – обожжёнными анодами и прокаленным коксом – будет создано 886 новых рабочих мест, сумма инвестиций составит более 52 млрд рублей, из которых почти 10 млрд рублей уже вложены в рамках первого этапа.

С 2020 по 2040 годы общий объём налоговых платежей во все уровни бюджетной системы составит более 15 млрд рублей, объём страховых взносов – более 3 млрд рублей. Сумма льгот, предусмотренная для инвестроекта, составит 1,4 млрд рублей.

Предприятием в 2019 году осуществлен ввод нового жилого фонда в составе четырёх жилых домов на 240 квартир в Тайшете. К 2022 году планируется завершить строительство ещё девяти жилых домов на 792 квартиры, благоустройство территории и автодорог, ввод инженерных сетей.

Решение задач социального развития Тайшетского района стало отдельным предметом обсуждения. Врио главы региона Игорем Кобзевым было предложено создать рабочую группу по развитию территории с учётом реализации рассматриваемого проекта, а также строительства Тайшетского алюминиевого завода. Рабочая группа, которая будет решать вопросы создания необходимой социальной инфраструктуры, кадрового обеспечения, привлечения к работе субъектов малого предпринимательства, экологической безопасности, будет создана к 15 февраля 2020 года, а к 15 марта 2020 года ею будет утверждена «дорожная карта» развития.