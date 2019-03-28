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29.03.2019

Тепличный комплекс «Саянский» получил статус резидента ТОСЭР

Саянск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Тепличный комплекс «Саянский» получил статус резидента ТОСЭР «Саянск» с проектом по организации предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленных в защищенном грунте (круглогодичных теплицах).

Соответствующая запись была внесена в реестр Минэкономразвития России 22 марта 2019 года, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

По информации компании, предварительная стоимость проекта составляет около 3 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – 177.

СПРАВКА:

Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям.

Так, резиденты ТОСЭР могут воспользоваться следующими преференциями:

– нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет;

– пониженной ставкой по налогу на прибыль, подлежащей зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% – в течение следующих пяти лет;

– нулевой ставкой по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет;

– нулевой ставкой по земельному налогу в течение пяти лет;

– сокращенным размером страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на 10 лет (для резидентов, получивших статус в течение первых трех лет со дня создания ТОСЭР).

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