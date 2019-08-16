Тест-полоски и глюкометры иркутского производства в ближайшее время поступят в аптеки

Иркутск, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Единственный на территории Сибири и Дальнего Востока производитель расходных материалов для больных сахарных диабетом компания «Медтехсервис» получила регистрационные удостоверения от службы по надзору в сфере здравоохранения Российской Федерации на тест-полоски для измерения уровня сахара в крови и глюкометры. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Иркутской области (КРИО).

Документы подтверждает качество производимой «Медтехсервисом» продукции и дают разрешение на её продажу. Напомним, завод по производству глюкометров и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови открылся в Иркутске 21 ноября прошлого года. КРИО вошла в устаный капитал предприятия и выделила 327 млн рублей. На эти деньги «Медтехсервис» построил здание производственно-складского комплекса общей площадью четыре тысячи квадратных метров и здание административно-бытового комплекса. Производственное оборудование для завода было изготовлено по индивидуальному заказу у компании из республики Корея и является одним из самых современных в мире.

«Медтехсервис» совместно со своим южнокорейским партнером научно-производственной компанией разработал инновационную технологию производства тест-полосок для определения уровня глюкозы в крови. Она позволила добиться высокой точности и стабильности результатов измерений, а также улучшить ряд характеристик тест-полосок, пока не доступных конкурентам. Согласно этой технологии в качестве материала для нанесения ферментных электродов применяется карбон и это позволяет значительно снизить себестоимость продукции. Тест-полоски компании в 1,5-2 раза дешевле, чем импортные аналоги, изготавливаемые с использованием золотого напыления.

Как рассказал генеральный директор ООО «Медтехсервис» Артём Журавлёв, процесс производства тест-полосок максимально автоматизирован. На предприятии уже работает более 50 сотрудников. В год планируется выпускать 3 млн упаковок тест-полосок по 50 штук в каждой. Уже готовится план запуска второй очереди производства, что позволит увеличить объемы изготовления продукции в два раза и создать новые рабочие места.

Тест-полоски и глюкометры марки «Gmate» уже в ближайшее время поступят в аптеки Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и в другие российские регионы. Также в планах «Медтехсервиса» выход на зарубежные рынки.