Товарооборот между Иркутской областью и Японией в 2018 году превысил 703 миллиона долларов США

Иркутская область, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Доля Японии во внешнеторговом обороте Иркутской области составляет более 7%. По итогам 2018 года он превысил 703 млн долларов США. Доля экспорта в прошлом году выросла на 5,5%, доля импорта увеличилась на 36%, сообщает пресс-служба регправительства.

Япония принимает участие в освоении нефтяных и газовых месторождений в Иркутской области, в том числе, участвует в строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», газораспределительных станций, заводов по сжижению газа и поставке оборудования для этих объектов, говорят в правительстве Иркутской области.

Перспективными для сотрудничества являются проекты в сфере лесопереработки и лесовосстановления, строительства жилья, социальных и инфраструктурных объектов, очистных сооружений. Поддерживаются тесные контакты в сфере здравоохранения. Так, в августе этого года в Иркутске состоялся Форум «Международная Байкальская школа японской медицины», в котором приняли участие лучшие врачи и научные деятели из Страны восходящего солнца. Тесное взаимодействие налажено с медиками Иркутского диагностического центра, а также Иркутским государственным медицинским университетом.

Также между городами Иркутской области и Японии существуют побратимские связи. В рамках этих контактов уже много лет обменные визиты совершают делегации детей.