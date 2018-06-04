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05.06.2018

Треть выездного туризма из Иркутской области приходится на Вьетнам

Иркутск, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Республика Вьетнам занимает одну из лидирующих позиций по объему выездного туристского потока жителей Иркутской области за пределы Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В 2016 году турфирмы Иркутской области отправили на отдых во Вьетнам 31,2% от общего числа туристов региона. В 2017 году эта тенденция сохранилась. В марте 2018 года туристические организации Приангарья приняли участие в международной туристской выставке VITM-2018 и деловой встрече с турбизнесом Вьетнама.

В мае 16 представителей туристических компаний и СМИ Вьетнама посетили область в рамках информационного тура по России. Как отметила глава агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина, стороны намерены сотрудничать в туристической сфере на основе двух природных объектов – это бухта Халонг во Вьетнаме и озеро Байкал, находящиеся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также в рамках создания других туристических продуктов.

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