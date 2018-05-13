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Экономика / Бизнес
14.05.2018

Цена на бензин в Иркутске за неделю скакнула вверх на 37 копеек

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске, по данным Росстата с 30 апреля по 6 мая, повысилась до 40 рублей 92 копеек. Неделей ранее автомобильное топливо стоило в среднем 40 рублей 55 копеек.

Литр бензина марки АИ-92 на прошлой неделе в Иркутске подорожал до 39 рублей 60 копеек, АИ-95 – до 41 рубля 30 копеек. До 44 рублей 20 копеек повысилась стоимость АИ-98, дизельного топлива – до 43 рублей 40 копеек.

Иркутск уже несколько недель остаётся самым дорогим в Сибири городом для автомобилистов. Средняя цена бензина по СФО составляла с 30 апреля по 6 мая 39 рублей 49 копеек. На втором месте по дороговизне топлива – Чита, где бензин стоил в среднем 40 рублей 34 копейки за литр, на третьем – Улан-Удэ с 39 рублями 90 копейками за литр.

Дешевле всего в Сибири заправлять своё авто можно в Горно-Алтайске и Абакане –  за 38 рублей 85 копеек, и в Барнауле – за 38 рублей 48 копеек.

Всего с 30 апреля по 6 мая в 72 региональных центрах в России отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Ханты-Мансийске и Йошкар-Оле – на 2,2% и 2% соответственно. Снижения стоимости зафиксировано не было.

К слову, по данным Росстата, в этот же период сократилось в России производство бензина на 7,5% по сравнению с предыдущей неделей. В начале мая выпустили  654,7 тысяч тонн автомобильного топлива. Что касается дизельного топлива, то его производство наоборот выросло на 1,6% – до 1 млн 399,1 тысяч тонн.

 

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