Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» открылся в Иркутске 25 декабря

Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 декабря открылся центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Здесь предприниматели и все планирующие открыть свой бизнес могут получить комплексную поддержку по принципу «одного окна» в виде профессиональных услуг для бизнеса, обучающих курсов, помощи в поиске инвесторов и финансирования.

Как сообщает пресс-служба губернатора, центр создан в рамках регионального национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

– Предпринимателю или человеку, который хочет открыть бизнес, больше не придется ездить по разным районам города, чтобы получить весь необходимый комплекс услуг, – сказал на открытии центра заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. – Теперь на единой площадке объединены все организации поддержки бизнеса, что позволит снизить административные барьеры и повысить качество услуг, мер поддержки для предпринимателей в регионе.

Центр «Мой бизнес» объединил под одной крышей инфраструктуру поддержки предпринимательства региона: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Фонд микрокредитования Иркутской области, Иркутский областной гарантийный фонд, а также региональный Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Корпорацию развития Иркутской области, здесь же открыто 10 окон МФЦ для бизнеса, будут работать представители МСП Банка, Сбербанка, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области.

– Главная задача – предоставить доступ ко всей информации о мерах предоставляемой поддержки и максимально упростить ее получение при создании нового или ведении действующего бизнеса. Бизнесу должно быть понятно, просто и удобно, – сказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова.

Один из приоритетов Центра – индивидуальный подход и оказание комплексной, всесторонней поддержки каждому бизнесмену. В центре предприниматель получит квалифицированную консультацию для развития своего бизнеса, вне зависимости от его стадии.

В Центре «Мой бизнес» будет представлено более 180 вариантов реальной помощи и поддержки для предпринимателей:

финансовая, информационная, консультационная;

в области инноваций и промышленного производства, ремесленничества;

для осуществления внешнеэкономической деятельности;

для осуществления сельскохозяйственной деятельности;

услуги по разработке стратегии развития бизнеса;

услуги по разработке организационной структуры и системы управления бизнесом;

консультации по вопросам управления логистикой;

услуги по разработке франшиз;

услуги по разработке маркетинговой стратегии бизнеса;

услуги по разработке рекламной компании;

лизинг транспортных средств, спецтехники, машин и оборудования для различных отраслей и многое другое.