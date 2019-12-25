|Экономика / Бизнес
|26.12.2019
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Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» открылся в Иркутске 25 декабря
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Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 декабря открылся центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес». Здесь предприниматели и все планирующие открыть свой бизнес могут получить комплексную поддержку по принципу «одного окна» в виде профессиональных услуг для бизнеса, обучающих курсов, помощи в поиске инвесторов и финансирования.
Как сообщает пресс-служба губернатора, центр создан в рамках регионального национального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
– Предпринимателю или человеку, который хочет открыть бизнес, больше не придется ездить по разным районам города, чтобы получить весь необходимый комплекс услуг, – сказал на открытии центра заместитель министра экономического развития Иркутской области Владимир Гордеев. – Теперь на единой площадке объединены все организации поддержки бизнеса, что позволит снизить административные барьеры и повысить качество услуг, мер поддержки для предпринимателей в регионе.
Центр «Мой бизнес» объединил под одной крышей инфраструктуру поддержки предпринимательства региона: Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области», Фонд микрокредитования Иркутской области, Иркутский областной гарантийный фонд, а также региональный Фонд развития промышленности, Агентство инвестиционного развития Иркутской области, Корпорацию развития Иркутской области, здесь же открыто 10 окон МФЦ для бизнеса, будут работать представители МСП Банка, Сбербанка, а также бизнес-омбудсмена Иркутской области.
– Главная задача – предоставить доступ ко всей информации о мерах предоставляемой поддержки и максимально упростить ее получение при создании нового или ведении действующего бизнеса. Бизнесу должно быть понятно, просто и удобно, – сказала директор Иркутского областного гарантийного фонда Диляра Окладникова.
Один из приоритетов Центра – индивидуальный подход и оказание комплексной, всесторонней поддержки каждому бизнесмену. В центре предприниматель получит квалифицированную консультацию для развития своего бизнеса, вне зависимости от его стадии.
В Центре «Мой бизнес» будет представлено более 180 вариантов реальной помощи и поддержки для предпринимателей: