ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Экономика / Бизнес
12.09.2019

Центробанк отозвал лицензию в иркутского «ГринКомБанка»

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «ГринКомБанк», зарегистрированного в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России сообщает, что «ГринКомБанк» допустил сокращение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала. Это привело к тому, что необходимо предупредить банкротство банка. Также организация не выполнила в установленный срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств. Кроме того, иркутский банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

– По итогам судебных разбирательств у «ГринКомБанка» возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлеченного субординированного банковского вклада (депозита). В связи с этим величина собственных средств (капитала) снизилась до уровня ниже размера уставного капитала, – поясняют в Центробанке.

Существенную долю (более 55%) в активах ГринКомБанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества – более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.

При этом руководство и собственники не приняли действенные меры по стабилизации финансового положения кредитной организации, что свидетельствовало о бесперспективности её дальнейшего функционирования. Кстати, по данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 410 место в банковской системе Российской Федерации.

Сейчас в «ГринКомБанке» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Что касается вкладчиков, то в Банке России поясняют, что «ГринКомБанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учётом начисленных процентов по вкладам).

Выплата вкладов производится «Агентством по страхованию вкладов».

Напомним, в прошлом году ЦБ отозвал лицензию ещё одного иркутского банка – «ВостСибтранскомбанка».

КООРДИНАТЫ:

  • Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии агентства по страхованию вкладов (8 800 200-08-05), а также на его сайте в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Центробанк отозвал лицензию в иркутского «ГринКомБанка»12.09.2019
2019-09-12-02-24-52
Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «ГринКомБанк», зарегистрированного в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Иркутскую лесную выставку в этом году проведут в Братске11.09.2019
Братск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Международная лесная выставка «SibWoodExpo» в этом году впервые пройдет в Братске. На протяжении 25 лет это престижное для региона мероприятие проводилось в Иркутске, сообщает пресс-служба братской администрации.
В Заксобрании заявили о том, что Сергей Левченко сузил круг получателей налоговых льгот в зоне затопления11.09.2019
2019-09-11-04-16-00
Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативные проекты законов о налоговых льготах для пострадавших в наводнении людей и предпринимателей, предложенные губернатором Иркутской области Сергеем Левченко,  сужают круг получателей этих послаблений. Об этом со ссылкой на председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталью Дикусарову сообщает пресс-служба регионального парламента.
Определен первый бонусный миллионер в акции «Спасибомания-3: Гипербросок»11.09.2019
Москва, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» рассказывает – как получить миллион бонусов и объявляет о продлении геймификационной активности «Спасибомания-3: Гипербросок». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
МегаФон Путешествия – в удобном приложении на iOS и Android11.09.2019
Москва, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сервис МегаФон Путешествия стал еще удобнее – теперь бронировать авиабилеты, отели и туры, оформлять страховки, заказывать экскурсии можно в мобильном приложении для iOS и Android. Абонентам МегаФона доступен специальный кэшбэк до 9% от стоимости заказанных услуг. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Президент ТПП ВС Алексей Соболь принимает участие в работе Всемирной федерации торговых палат в Москве11.09.2019
Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы международного экономического сотрудничества, развитие предпринимательской деятельности и межрегиональных связей, а также повышение роли института торгово-промышленных палат в данных процессах – именно эти темы станут основными на встрече членов Генерального совета Всемирной федерации торговых палат с руководством ТПП РФ и региональных торгово-промышленных палат России.
Новый арт-объект появился в городском музее при поддержке АНХК10.09.2019
2019-09-10-08-31-50
Ангарск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарском музее минералов реализован уникальный проект, аналогов которому нет во всей Иркутской области. В рамках проекта «В недрах земли» в выставочном зале музея появился новый арт-объект – стеклянный пол, инкрустированный полудрагоценными камнями и минералами, собранными со всей Иркутской области, сообщает пресс-служба АНХК.
Предприятия энергосистемы Иркутской области отпразднуют свое 65-летие вместе с жителями региона10.09.2019
Иркутск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Предприятия энергосистемы Иркутской области отпразднуют свое 65-летие вместе с жителями региона. В ближайшие три недели в Иркутске пройдет несколько праздничных массовых мероприятий. Об этом сообщил генеральный директор компании «ЕвроСибЭнерго» (управляет энергоактивами En+ Group) Михаил Хардиков на пресс-конференции 9 сентября 2019 года.
Владимир Путин попросил «Газпром» использовать ресурсы Иркутской области при поставках газа в Китай10.09.2019
2019-09-10-04-49-40
Иркутская область, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с председателем «Газпрома» Алексеем Миллером попросил использовать ресурсы Иркутской области и Красноярского края при поставках газа в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
БЗФ подтвердил уровень контроля качества продукции10.09.2019
2019-09-10-03-44-15
Братск, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба контроля качества Братского завода ферросплавов (входит в Группу «Мечел») успешно прошла экспертную оценку Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«МегаФон Ритейл» возглавит Андрей Левыкин10.09.2019
Москва, 10.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский оператор цифровых возможностей ПАО «МегаФон» объявляет о назначении Андрея Левыкина на должность генерального директора АО «МегаФон Ритейл», сообщает пресс-служба компании.
Клиенты Сбербанка смогут установить пин-код по карте в веб-версии «Сбербанк Онлайн»09.09.2019
Москва, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк предоставил возможность установки пин-кода в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Ранее эта опция была доступна клиентам только в мобильном приложении, сообщает пресс-служба банка.
Коршуновский ГОК обновил котельную на Рудногорском руднике09.09.2019
2019-09-09-03-28-25
Железногорск-Илимский, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Коршуновский ГОК (входит в Группу «Мечел») обновляет инфраструктуру Рудногорского рудника, на котором трудятся свыше 500 человек. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Эксперты Байкальского банка приняли участие в Байкальском интернет-форуме08.09.2019
Иркутск, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк выступил партнером Байкальского интернет-форума. Конференция, посвященная интернет-технологиям, уже в 11-й раз проходит в Иркутске и ежегодно собирает наиболее активных пользователей интернета, ведущих специалистов IT-проектов, маркетологов, студентов, блогеров, представителей СМИ и предпринимателей, работающих в разных сферах. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Еще 12 членов банды черных лесорубов предстанут перед судом в Нижнеудинском районе07.09.2019
Нижнеудинский район, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователями Главного следственного управления МВД России по Иркутской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по факту создания организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконными рубками леса в особо крупном размере.
В двух районах Приангарья созданы первые рыбоводные участки07.09.2019
Иркутская область, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Два новых рыбоводных участка сформированы на озерах Чунского и Шелеховского районов Приангарья. Такое решение было принято на заседании комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории Иркутской области под председательством заместителя министра сельского хозяйства региона Николая Дмитриева.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 6 сентября 2019 года06.09.2019
tek060919
Андрей Крючков: демеркуризация цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» начнется в 2020 году06.09.2019
Усолье-Сибирское, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Названа новая дата, когда планируется начать демеркуризацию цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» – на этот раз речь идет о 2020 годе.
«Полюс» завершил разведочное бурение на месторождении Сухой Лог06.09.2019
2019-09-06-08-50-25
Бодайбинский район, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - «Полюс» объявил об окончании на Сухом Логе программы разведочного бурения, запущенной в 2017 году. В ее рамках было пробурено 203,6 тысячи погонных метров (п.м.). В настоящий момент компания продолжает комплексный анализ проб.
«Лента.ру»: Конфликт вокруг Итакинского месторождения золота набирает обороты06.09.2019
Итака, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), – Конфликт вокруг Итакинского месторождения золота набирает обороты. «Лента.ру» представила расследование, проведенное бизнес-газетой «Наш регион — Дальний Восток», официального издания Восточного экономического форума.
Макдоналдс и Сбербанк делают новый шаг в стратегическом партнерстве на Восточном экономическом форуме06.09.2019
Владивосток, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Макдоналдс и Сбербанк подписали дополнительное соглашение на Восточном экономическом форуме, чтобы предоставить новые инновационные возможности для удобства клиентов. Подписи под документом поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор Макдоналдс в России Марк Карена.
Олег Ярошенко примет участие в Первом Байкальском медицинском бизнес-форуме «Частная медицина – курс на результат»06.09.2019
2019-09-06-04-03-05
Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября пройдет отраслевое мероприятие российского масштаба с участием федеральных и региональных спикеров – Первый Байкальский медицинский бизнес-форум «Частная медицина – курс на результат». Свое согласие на участие в столь важном для сферы медицины и здравоохранения мероприятии дал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.
Бензин в Иркутске к 1 сентября опять подорожал06.09.2019
-1-
Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - К 1 сентября купить литр бензина в Иркутске в среднем стоило 43,77 рубля, сообщает Росстат. После месяца стабильности топливо прибавило в цене четыре копейки.
К дисциплинарной ответственности привлекли начальника Усольского лесничества, допустившего лесные пожары на территории06.09.2019
Усольский район, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - За ненадлежащее исполнение обязанностей при тушении лесных пожаров начальник Усольского лесничества привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
«Медтехсервис»: глюкометры и тест-полоски к ним диабетики Приангарья получат к концу сентября05.09.2019
Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Инсулинозависимые жители Иркутской области получат глюкометры и тест-полоски к ним к концу сентября – сейчас производящая их компания «Медтехсервис» завершает производство необходимого количества аппаратов по тендеру. До конца года планируется выпустить не менее 40 тысяч глюкометров и 200 тысяч упаковок тест-полосок, сообщил на пресс-конференции 5 сентября учредитель компании Федор Железняков.
Японская компания будет управлять строительством объектов «Иркутского завода полимеров»05.09.2019
2019-09-05-08-26-38
Усть-Кут, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Дочернее предприятие Иркутской нефтяной компании (ИНК) и японская «Toyo Engineering Corporation» на Восточном экономическом форуме подписали договор об управлении строительством объектов «Иркутского завода полимеров» в Усть-Куте. Об этом сообщает пресс-служба ИНК.
За развитием финансового рынка в Сибири будет следить Экспертный совет05.09.2019
СФО, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Сибири создан Экспертный совет по развитию финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.
Эксперты: Иркутская область – регион с самой дешевой электроэнергией в России04.09.2019
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты РИА Рейтинг составили список регионов России по уровню доступности электроэнергии. Возглавила топ Иркутская область.
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет04.09.2019
Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет для автоматического обеспечения участия в торгах за счет средств банка.
Сбербанк запускает выдачу кредитов для бизнеса в режиме реального времени04.09.2019
Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сократил сроки принятия решения и зачисления кредитных средств до трех минут.
«Серебряный возраст» с комфортом банковского сервиса04.09.2019
Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк ПАО Сбербанк принял участие в областной выставке для старшего поколения «Серебряный возраст – 2019». Экспозиция работала с 29 августа по 4 сентября в Иркутске в «Сибэкспоцентре». Об этом сообщает пресс-служба банка.
Россельхознадзор выявил нарушения в деятельности лесхоза Иркутской области04.09.2019
Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В августе управление Россельхознадзора по Иркутской области провело внеплановую проверку областного государственного автономного учреждения «Лесхоз Иркутской области».
Справку-подтверждение платежа теперь можно получить в «Сбербанк Онлайн»04.09.2019
Москва, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Теперь справку, подтверждающую оплату услуг, можно сформировать в «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно зайти в историю операций, выбрать интересующий платеж, нажать на кнопку «Подтверждение платежа». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Дети работников Коршуновского ГОКа вернулись с отдыха04.09.2019
2019-09-04-02-37-13
Железногорск-Илимский, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Дети работников Коршуновского ГОКа (входит в Группу «Мечел») вернулись с летнего отдыха в лагерях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Ангарскцемент» ввёл в эксплуатацию новое очистительное оборудование04.09.2019
2019-09-04-02-25-57
Ангарск, 04.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В цехе «Обжиг» АО «Ангарскцемент» 3 сентября ввели в эксплуатацию новый электрофильтр ELEX. Оборудование позволит значительно снизить выброс пыли в атмосферу и обезопасить окружающую среду.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сервис для бизнеса
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске