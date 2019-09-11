Центробанк отозвал лицензию в иркутского «ГринКомБанка»

Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «ГринКомБанк», зарегистрированного в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России сообщает, что «ГринКомБанк» допустил сокращение величины собственных средств до уровня ниже размера уставного капитала. Это привело к тому, что необходимо предупредить банкротство банка. Также организация не выполнила в установленный срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств. Кроме того, иркутский банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

– По итогам судебных разбирательств у «ГринКомБанка» возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлеченного субординированного банковского вклада (депозита). В связи с этим величина собственных средств (капитала) снизилась до уровня ниже размера уставного капитала, – поясняют в Центробанке.

Существенную долю (более 55%) в активах ГринКомБанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества – более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадежной.

При этом руководство и собственники не приняли действенные меры по стабилизации финансового положения кредитной организации, что свидетельствовало о бесперспективности её дальнейшего функционирования. Кстати, по данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 410 место в банковской системе Российской Федерации.

Сейчас в «ГринКомБанке» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Что касается вкладчиков, то в Банке России поясняют, что «ГринКомБанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учётом начисленных процентов по вкладам).

Выплата вкладов производится «Агентством по страхованию вкладов».

Напомним, в прошлом году ЦБ отозвал лицензию ещё одного иркутского банка – «ВостСибтранскомбанка».

КООРДИНАТЫ:

Подробная информация о порядке выплат может быть получена вкладчиками круглосуточно по телефону горячей линии агентства по страхованию вкладов (8 800 200-08-05), а также на его сайте в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи».