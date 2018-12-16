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Экономика / Бизнес
17.12.2018

«ТВЭЛ» планирует создавать в Иркутской области высокотехнологичные рабочие места

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова подписали дорожную карту развития сотрудничества между предприятием и промышленными и научными организациями Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дорожная карта сформирована по итогам проведения в ноябре 2018 года в Иркутске стратегической бизнес-сессии, во время которой подготовлены конкретные предложения о сотрудничестве промышленных предприятий и научно-образовательных организаций Иркутской области.

Дорожная карта включает 10 ключевых направлений, в том числе в сфере нефтесервиса, использования аддитивных технологий в медицине и при изготовлении деталей для машиностроительного комплекса, внедрения автоматизированных систем управления технологическими процессами в энергетике, создания на площадке АО «АЭХК» новых совместных производств и другого.

– Дорожная карта стала очередным этапом в развитии сотрудничества между правительством Иркутской области, Госкорпорацией «Росатом», АО «ТВЭЛ», – отметил по итогам подписания документа Сергей Левченко.

По словам Натальи Никипеловой, реализация совместных проектов будет способствовать росту экономики области и созданию новых высокотехнологичных рабочих мест.

Реализация дорожной карты начнется уже в декабре 2018 года. При этом не исключаются возможности расширения другими направлениями и привлечение иных участников.

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