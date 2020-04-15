УФНС Приангарья: пострадавший от коронавируса бизнес получил отсрочку уплаты авансов по имущественным налогам

Иркутская область, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Пострадавшие от коронавируса организации Иркутской области получили право на отсрочку уплаты авансов по имущественным налогам на шесть и пять месяцев. Об этом сообщает пресс-служба УФНС региона.

Организации, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, занятые в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции, получили отсрочку при уплате авансовых платежей по налогам (постановление правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»). Перечень лиц, относящихся к наиболее пострадавшим отраслям, утвержден правительством. Срок уплаты авансовых платежей за первый квартал для них продлен до 30.10.2020 (включительно), за второй квартал - до 30.12.2020 (включительно). Более подробную информацию можно найти в разделе «Короновирус: меры поддержки бизнеса» сайта ФНС России.

Для всех плательщиков налога на имущество организаций срок представления налоговой декларации за 2019 год продлен на три месяца – до 30.06.32020 (включительно), без продления срока уплаты налога.

Если организации с основным видами деятельности (19 кодам ОКВЭД), поименованными в соответствии с постановлением правительства №409, отнесенные к субъектам малого бизнеса, зарегистрированы на территории Иркутской области, то для них отсрочка платежей применяется автоматически.