Ускользающая КРИО: депутаты поставили «неуд» правительству и губернатору Иркутской области

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Очередное обсуждение деятельности Корпорации развития Иркутской области (КРИО) и главного его актива – «Разреза «Велистовский» – на комитете по собственности и экономической политике ЗС региона 10 мая снова окончилось ничем. Основные докладчики, призванные к ответу, не явились, а заслушивать их заместителей депутаты не стали, заявив, что это неуважение к Заксобранию. На комитете по повестке рассматривали парламентский запрос на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он был принят 21 февраля 2018 года и обсудить его должны были ещё в апреле, но тогда никто из докладчиков – министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский, зампред правительства Иркутской области Антон Логашов и гендиректор КРИО Олег Севрюков – не пришёл. Никто из них мероприятие почтить своим присутствием, сославшись на различные обстоятельства, не решился и 10 мая. Руководитель «Разреза Велистовский» Игорь Перетолчин также не приехал, направив письмо, что он находится в командировке. Впрочем, от Минэконома к депутатам пришёл замминистра Владимир Гордеев, был и заместитель КРИО Сергей Богодулов, но ни единого слова от них услышать так и не пришлось. – Суть вопроса заключается в простом: мы сделали запрос, где поставили конкретные вопросы по «Разрезу «Велистовский», так как это единственное предприятие, которым КРИО реально управляет. Второй вопрос заключался в том, по какой схеме принимает решение Корпорация развития в плане финансирования инвестиционных проектов. По сути, нам не ответили ни на один из этих вопросов, – начал депутат Сергей Бабкин. – Если говорить о «Велистовском», то нам сказали, что это коммерческая тайна, если говорить об инвестиционных проектах, то нам тоже не ответили. У нас есть три варианта: либо «утереться», либо направить второй запрос губернатору и получить ответ, я думаю, всем понятно, какой, либо каким-то образом добиваться ответов на поставленные вопросы. Парламентарий особо отметил, что полученные ответы подтверждают, что в деятельности этих предприятий есть, что прятать, хотя изначально тема не стоит и «выеденного яйца»: тема сошла бы на нет, если бы в Заксобрание были предоставлены все цифры и разъяснены некоторые моменты организационного характера. Например, зачем «Велистовскому», в котором работают 20-25 человек, нужен президент при наличии генерального директора. Коллегу поддержал и Геннадий Истомин, который предложил принимать решение не на комитете, а на сессии Заксобрания, где нужно заслушать руководителей всех сторон, затронутых в запросе. – В противном случае будет неправильно, если мы, не получив ответа на такие сложные вопросы, будем сейчас заслушивать заместителей. Это, в конце концов, игнорирование депутатского корпуса. Нельзя с этим соглашаться, – возмутился он. Стоит отметить, что губернатор на запрос депутатов также не смог предоставить никакой информации, сославшись на коммерческую тайну. Как отметил его представитель в Заксобрании Роман Буянов, у главы региона Сергея Левченко в принципе нет полномочий предоставлять подобного рода сведения и даже перенаправлять запрос в адрес правительства Иркутской области, которое и курирует деятельность КРИО. Роман Буянов призвал парламентариев направлять запросы туда, куда следует, то есть в компетентные структуры – в Корпорацию развития Иркутской области или в «Разрез Велистовский». Депутатов, впрочем, такой ответ не устроил, ведь это значит, что и губернатор – высшее лицо в региональной вертикали власти – не в курсе, что творится у него фактически под носом с бюджетными деньгами, вливаемыми в Корпорацию развития и её основной актив. Кроме того, письма были направлены всем участникам процесса, но вразумительных ответов парламентарии так и не получили, после чего поступило обращение Сергею Левченко. – Мы обратились к губернатору – одному из тех людей, которые создали схему управления фондами таким образом, что мы не дотягиваемся до тех предприятий, которые создаются за ними. Мы же об этом говорили уже. Всем всё ясно, – сказал Сергей Бабкин. – Мы здесь на заседании у руководителя КРИО попросили информацию, на мой взгляд, вообще безобидную, но он заявил, что «мы вам ничего не дадим, вы никакого не имеете права проверять нас», не говоря уж о личных оскорблениях. Непраздный интерес к деятельности предприятий подтвердил и зампред комитета Дмитрий Ершов, который подчеркнул, что возникает вопрос, почему «всё было сделано так, что мы не имеем возможности видеть, как дальше двигаются областные финансовые средства». Это цепляет и другую тему – каким образом в самом правительстве Иркутской области существует система управления такими структурами, подхватил Геннадий Истомин. В итоге депутаты признали ответ на парламентский запрос неудовлетворительным и решили вынести обсуждение на сессию Заксобрания. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... антон логашов

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