Утвержден список системообразующих предприятий Иркутской области

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Распоряжением правительства Иркутской области утвержден список системообразующих (социально значимых) организаций региона.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в перечень вошли предприятия, обеспечившие наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона, в том числе по уровню объемов промышленного производства, выполненным работам, оказанным услугам, налоговым отчислениям в бюджет Иркутской области, численности занятых.

В него включено 100 региональных компаний из разных отраслей экономики: транспорт, энергетика, нефтегазохимический, машиностроительный, металлургический, агропромышленный комплексы, пищевая промышленность, промышленность строительных материалов, фармацевтика и так далее.

Полный перечень системообразующих предприятий Иркутской области доступен по ссылке .