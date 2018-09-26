В 2017 году в Приангарье насчитывалось 248 турфирм

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2017 году официально работали 248 туристических фирм, за год они обслужили 92 тысячи туристов, из них каждый девятый был иностранцем. Об этом сообщает Иркутскстат.

По данным аналитиков, среди турфирм Приангарья много индивидуальных предпринимателей – это как представители частной собственности, так и микропредприятия с упрощенной системой налогообложения. За год число турфирм в регионе увеличилось на 26%, численность работников – на 42%, объем средств за услуги на ниве туризма – в 1,8 раза.

К Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, специалисты Иркутскстата подсчитали, что в Приангарье на долю въездного туризма приходится только 14% проданных турпакетов, на внутренний туризм – 23%. Наиболее распространен выездной туризм, его удельный вес в числе реализованных турпакетов - 63%. Большинство туристов из числа россиян (70%) выезжали за рубеж – в основном, в Таиланд, Вьетнам, Китай и Турцию. Остальные не пересекали государственной границы, чаще всего даже не покидая области.

Всего за купленные турпакеты региональным фирмам в 2017 году было уплачено 3,4 млрд рублей, в среднем на человека – около 37 тысяч рублей. При эффективном использовании туристского потенциала эта сфера деятельности может вносить ощутимый вклад в экономику Приангарья, подчеркивают аналитики.