В Австрии презентуют инвестпотенциал Иркутской области

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Экономический и инвестиционный потенциал Иркутской области презентуют в Австрии в 2019 году. Об этом со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко сообщает пресс-служба облправительства.

Иркутская область и Австрия имеют давние устойчивые связи. Несмотря на санкции, внешнеторговый оборот увеличивается. В 2017 году он составил 19,7 млн долларов США, за первое полугодие 2018 года вырос на 70% и достиг 16 млн долларов США.

Из Иркутской области, в основном, поставляют обработанные лесоматериалы, из Австрии – продукцию машиностроения, оптические, кинематографические, измерительные аппараты. Наиболее перспективными направлениями для сотрудничества являются поставки продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья, продукции химической промышленности, современной ресурсосберегающей техники.

Возможно создание совместных туристических, образовательных проектов, проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, расширение гуманитарных обменов, в том числе в сферах культуры, спорта, здравоохранения и образования.

Развитию связей между Иркутской областью и Австрией будет способствовать презентация Приангарья в этой стране, которая состоится в 2019 году, говорит Сергей Левченко. На ней представят экономический и инвестиционный потенциал региона, предложения к сотрудничеству в сфере промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и туризма, представлена экологически чистая продукцию нашего региона.

Также в это время состоится гастрольный тур по Австрии Губернаторского симфонического оркестра Иркутской областной филармонии под руководством Илмара Лапиньша. В начале этого года коллектив с большим успехом выступал в этой стране и получил приглашение приехать второй раз.

– Россия и Австрия традиционно поддерживают партнерские отношения, несмотря на некоторые ограничения последних лет. Хотелось бы расширить структуру и объемы экспорта, развить сотрудничество в разработке совместных проектов, направленных на развитие инфраструктуры региона, в том числе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на озере Байкал. Презентация экономического и инвестиционного потенциала Иркутской области в Вене, несомненно, будет способствовать развитию взаимовыгодных отношений, укреплению взаимопонимания и дружбы наших народов, – сказал Сергей Левченко.