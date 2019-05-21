В бюджет Иркутской области 2019 года вносят изменения

Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В бюджет Иркутской области на 2019 год внесли изменения. Законопроект был принят в первом чтении на сессии Заксобрания 22 мая. Окончательно его планируют принять также на этой сессии.

Как рассказала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, проектом закона предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов областного бюджета на 19 млрд 661 млн тысячи рублей и утвердить в сумме 162 млрд 228 млн 748,8 тысяч рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в объёме 132 млрд 147 млн 371,1 тысяч рублей, что на 7 млрд 901 млн 560 тысяч рублей больше объёма, утверждённого законом о бюджете. Оценка прогнозных показателей доходов произведена с учетом сведений главных администраторов доходов о прогнозируемом поступлении доходов на 2019 год, а также ожидаемых итогов социально-экономического развития Иркутской области в 2019 году.

Расходы областного бюджета утверждены на уровне 175 млрд 249 млн 561 тысяч рублей, что на 19,4% выше, чем предусмотрено в законе о бюджете. За счёт целевых межбюджетных трансфертов, планируемых к поступлению в областной бюджет в 2019 году, на увеличение расходной части бюджета направлено 9 млрд 231 млн 608 тысяч рублей – это более 32% от общего объема дополнительных расходов.

Дополнительный объем иных доходных источников, включая остатки средств бюджета на 01 января 2019 года, в сумме 19 млрд 192 млн 175 тысяч рублей распределён по нескольким направлениями. В то числе на зарплату педагогов направлено чуть больше 4 млрд рублей, на обеспечение сбалансированности местных бюджетов – 2,3 млрд рублей, на строительство Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске – 1 млрд 18 млн 353 тысяч рублей. Также в перечне расходов – развитие системы здравоохранения, увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области, резерв для выплат к профессиональным праздникам и другие.

С учётом изменений доходной и расходной частей областного бюджета дефицит увеличился с 3,4% до 9,9% объёма прогнозируемых доходов или на 8 млрд 763 млн 399 тысяч рублей и составил 13 млрд 20 млн 812 тысяч рублей. Источниками финансирования дефицита являются остатки средств областного бюджета, сложившиеся на едином счете областного бюджета по состоянию на 1 января 2019 года в размере 8 млрд 765 млн 693 тысяч рублей.

При установленных параметрах бюджета верхний предел государственного внутреннего долга Иркутской области составит на 1 января 2020 года 16 млрд 527 млн 992 тысяч рублей.