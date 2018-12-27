В бюджет Иркутской области поступило на 19% налогов больше, чем в 2017 году

Иркутская область, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Объём поступлений платежей в консолидированный бюджет Иркутской области за 11 месяцев 2018 года превысил 138 млрд рублей, что на 22 млрд рублей или 19% выше уровня аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС. При этом 54% прироста приходится на налог на прибыль организаций. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают около 79%, региональные – более 13%, местные – около 3% и специальные налоговые режимы – свыше 5%. Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 41% мобилизованных доходов, и налог на доходы физических лиц – 34%. Доля имущественных налогов составила 16%. Платежи налога на прибыль организаций составили 57 млрд рублей, что на 12 млрд рублей или на 26% выше уровня аналогичного периода 2017 года. При этом прирост на 8 млрд рублей обеспечен крупнейшими нефтедобывающими компаниями в связи с ростом мировых цен на нефть. В консолидированный бюджет Иркутской области поступило 47 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Темп роста налога составил 114% (или почти на 6 млрд рублей), что выше темпа роста фонда заработной платы в регионе. Увеличение поступлений наблюдается также по имущественным налогам – более чем на 3 млрд рублей или на 19% (как в целом по группе налогов, так и в разрезе всех доходных источников). При этом общая сумма поступлений с начала 2018 года составила 22 млрд рублей. Акцизов в январе-ноябре 2018 года поступило более 2 млрд рублей, что на 307 млн рублей или на 11% ниже уровня аналогичного периода 2017 года. Снижение поступлений объясняется изменением норматива зачисления акцизов в соответствии с федеральным законом (в 2017 году – 100% в территориальный бюджет, в 2018 году – 50%). Платежи налога на добычу полезных ископаемых составили около 2 млрд рублей, что на 154 млн рублей или на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Объем мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований в январе-ноябре 2018 года составил 22 млрд рублей и более чем на 2 млрд рублей или почти на 12% превысил уровень аналогичного периода 2017 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 2 млрд рублей или на 14%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 257 млн рублей или на 17%, земельному налогу – на 150 млн рублей или на 6% и налогу на имущество физических лиц – на 68 млн рублей или на 8%. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

уфнс Тэги: View the discussion thread.