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Экономика / Бизнес
28.09.2018

В Братске руководство «Оптима-Лес» не заплатило 12 миллионов налоговых пошлин за экспорт леса

Братск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске руководство ООО «Оптима-Лес» не заплатило 12 миллионов налоговых пошлин за экспорт леса в Китай.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, решением Братского городского суда удовлетворены исковые требования Байкало-Ангарского транспортного прокурора в защиту интересов РФ о взыскании с руководителя компании в пользу государства вреда, причиненного совершенным им преступлением, связанным с неуплатой таможенных платежей.

Ранее он приговором Братского городского суда был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 194 УК России – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации в особо крупном размере.

Судом установлено, что генеральный директор ООО «Оптима-Лес», занимающейся поставкой в Китай лесоматериалов, умышленно уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 12 миллионов рублей. Проверка прокуратуры показала, что «Оптима-Лес» сейчас находится в стадии ликвидации и не осуществляет предпринимательскую деятельность. В связи с этим, Байкало-Ангарский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к руководителю компании о возмещении вреда; суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Апелляционная инстанция 18 сентября оставила жалобу на решение братского суда без удовлетворения.

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