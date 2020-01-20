В Бурятию через Иркутск из Китая везли поддельные дорогостоящие часы

Иркутск, Бурятия, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня возбудила шесть дел об административных правонарушениях в отношении жителя Улан-Удэ, который через иркутский аэропорт попытался провезти из КНР 25 контрафактных брендовых наручных часов.

Как сообщает пресс-служба таможни, часы, маркированные всемирно известными товарными знаками «Casio», «Patek Philippe», «Diesel», «Dior», «Hublot», «Chopard», мужчина купил на одном из рынков города Гуанчжоу. В Россию житель Бурятии, по его словам, ввез товар как демонстрационные образцы, чтобы потом продать в своем интернет-магазине.

– При этом гражданин также указал, что знал, что товары являются поддельными, так как все часы были куплены им на рынке без каких-либо документов и за очень низкую цену – в рублевом эквиваленте за 100-200 рублей за штуку. Проведенная экспертиза, как и правообладатели указанных товарных знаков, подтвердили контрафактное происхождение часов, – пояснили в таможне.

Владелец товарного знака «Chopard» указал, что ущерб при использовании незаконной маркировки на трех контрафактных часах составил 300 тысяч рублей. За три контрафактных экземпляра «под Patek Philippe» ущерб составил 840 тысяч рублей, за четыре поддельных «Dior» – 435 тысяч, за 12 фальшивых «Hublot» – 1 млн 680 тысяч рублей.

В Иркутской таможне подчеркнули, что ранее фигурант уже был оштрафован Октябрьским районным судом Иркутска за недекларирование вышеуказанной товарной партии наручных часов при ее перемещении через таможенную границу ЕАЭС в международном воздушном пункте пропуска Иркутск. Сейчас злоумышленнику грозит штраф в размере 5-10 тысяч рублей с конфискацией контрафактного товара по каждому административному делу – в общей сумме от 30 до 60 тысяч рублей.