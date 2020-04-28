В числе системообразующих для российской экономики оказались 11 предприятий Иркутской области

Иркутская область, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В список системообразующих предприятий для российской экономики вошли 11 предприятий Иркутской области. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития России.

Это «Байкальская пригородная пассажирская компания», аэропорт Иркутска, компания «Лесресурс», авиакомпания «ИрАэро», «Фармасинтез», «Саянскхимпласт», «Азия Мьюзик компани», «Иркутская нефтяная компания», «Востсибуголь», «Верхнеленское речное пароходство» и «Иркутская электросетевая компания».

Всего по России в перечень включено 1 тысяча 151 предприятий. Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, отраслевыми министерствами и главами субъектов РФ организуется постоянный мониторинг состояния системообразующих организаций, входящих в перечень. Это необходимо для недопущения серьёзного ухудшения их финансово-экономического состояния. Проводится стресс-тестирование этих организаций для предварительного выявления необходимого объема поддержки отраслей и предприятий при ухудшении ситуации в экономики.

В случае обращения компании за поддержкой в Минэкономразвития, профильные министерства и субъекты РФ в связи с резким ухудшением финансово-экономического состояния возможно рассмотрение вопроса об оказании точечной поддержки, если исчерпаны собственные возможности компании.

Напомним, ранее был утверждён перечень системообразующих предприятий Иркутской области на региональном уровне. В него вошли сто компаний.