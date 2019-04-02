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Экономика / Бизнес
02.04.2019

В Эхирит-Булагатском районе бригада черных лесорубов нанесла ущерб почти в миллион рублей

Эхирит-Булагатский район, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе поймали бригаду черных лесорубов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в ходе проведения рейдов сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в незаконной рубке леса. Ими оказались ранее судимые жители Осинского района.

С места происшествия полицейские изъяли предполагаемые орудия преступления – автомобиль и бензопилу. Как установили сыщики, предполагаемый организатор бизнеса – 38-летний мужчина, вместе с ним правоохранители задержали его подельников-вальщиков. Общий объем вырубки составил около 50 кубометров древесины, сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, превысила 900 тысяч рублей.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

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