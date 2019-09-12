В федеральную программу по восстановлению включили 211 объектов, пострадавших от наводнения в Приангарье

Иркутская область, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство РФ приняло программу по восстановлению инфраструктуры и жилых объектов, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области. В нее вошли 211 объектов разных сфер, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как отметил на заседании федерального правительства 12 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, в общей сложности из резервного правительственного фонда Приангарью было выделено более 18 млрд рублей.

– Но объективно разрушения в регионе значительные, поэтому в рамках поручения президента была подготовлена специальная программа, в которой заложены меры по дальнейшей ликвидации последствий разрушительных паводков. В ее рамках будем завершать аварийно-восстановительные работы, проводить капитальный ремонт, строительство объектов: школы, детские сады, дома культуры, спортивные сооружения, больницы, поликлиники, жилые дома и, конечно, коммунальная инфраструктура, работы на гидротехнических сооружениях, – сказал Дмитрий Медведев.

«Программа по восстановлению жилья, объектов связи, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области» сформирована на срок 2019-2023 годы. Общая потребность денежных средств составляет 41 млрд 253,5 млн рублей.

Вице-премьер РФ, руководитель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко сообщил, что финансирование из бюджета Иркутской области за все годы действия программы составит около 6 млрд рублей. Он также подчеркнул, что для реализации программы необходимо привлекать внебюджетные средства. В ней будут участвовать ряд ведомств и крупных государственных компаний, частных инвесторов. Уже достигнуты конкретные договоренности в отношении строительства нескольких важных социальных объектов, а также жилья.

– По вопросу строительства президент дал указание максимально использовать ресурсы Иркутской области, это правильно. Сопровождение в постоянном режиме ведет Главгосэкспертиза, индивидуальные жилые дома пройдут все необходимые регламенты для включения в реестр. Люди хотят разные конструктивные решения. Им предложено несколько вариантов. Сейчас идет комплексная застройка, согласовываются проекты планировки территории. Все работы ведутся синхронизировано, чтобы не терять времени, – рассказал первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко прокомментировал, что среди 211 принятых в программу объектов 54 являются приоритетными. Это школы, ремонт которых необходимо завершить до начала октября, детские сады, а также защитные сооружения, чтобы, уходя в летний период следующего года, исключить риски повторения ЧС, независимо от погодных условий.