В июле в Иркутской области цены производителей на бензин снизились на 0,8%

Иркутская область, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя цена бензина в Иркутской области в июле 2018 года составила 42 рубля 56 копеек за литр. Регион стал третьим в Сибири по дороговизне топлива, при этом в Приангарье снизилась цены производителей на бензин, сообщает Росстат.

В июле литр бензина марки АИ-92 стоил в среднем 41 рубль 25 копеек, АИ-95 – 42 рубля 94 копейки, АИ-98 – 45 рублей 77 копеек, дизель – 44 рубля 85 копеек.

Средняя стоимость литра бензина в СФО в прошлом месяце составляла 42 рубля 1 копейку. Самое дорогое топливо по цене 44 рубля 76 копеек за литр отпускали в Забайкалье, второе место досталось Тыве. В этой республике средний ценник достиг 43 рублей 85 копеек. Дешевле всего было заправиться в Алтае, где бензин продавали за 41 рубль 16 копеек в среднем за литр. В Омской области он стоил 41 рубль 32 копейки, в Хакассии – 41 рубль 43 копейки.

В Росстате отмечают, что в июле бензин подешевел в 53 регионах, при этом на 0,5% и более – в 20 субъектах Российской Федерации. К примеру, в Мордовии цены снизились на 2%, Брянской области – на 1,9%. Рост цен наблюдался в 15 субъектах Российской Федерации, в том числе в Ингушетии – на 1,4%, в Чеченской республике и Приморском крае – на 1,1% и 1,2% соответственно.

В июле цены производителей на бензин автомобильный в среднем снизились на 8,7%. Его удешевление отмечено в 14 субъектах Российской Федерации – от 0,8% в Иркутской области до 14,0% в Рязанской области. В четырёх регионах цены производителей наоборот выросли – от 0,2% в Москве до 10% в Сахалинской области.

Потребительские цены на бензин автомобильный в июле 2018 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 1,9 раза, год назад – в два раза, сообщили в Росстате.

Кстати, напомним, в Иркутской области с июля общественники проводят «контрольные закупки» на автозаправках. Они проверяют, соответствует ли топливо техническому регламенту и промышляют ли АЗС так называемым недоливом. В стартовый список АЗС общественники включили пять автозаправок на июль-август. На пробу брали АИ-92 и дизтопливо, как самые популярные среди автомобилистов. Как показала практика, нарушений на крупных сетях почти что нет, а вот с малыми автозаправками дела обстоят иначе.