|Экономика / Бизнес
|29.05.2018
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В Иркутске 1 и 2 июня запретят торговать алкоголем
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Иркутск, Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 июня, в День защиты детей, будет запрещена розничная продажа алкоголя. В Иркутске запрет сохранится и на следующий день, когда отмечается День города.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, запрет на торговлю алкоголем 2 июня с 8:00 до 23:00 подписала заммэра-председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Татьяна Эдельман.
Исключением станут пункты общественного питания — кафе, рестораны и бары. Контролировать соблюдение этого запрета будут сотрудники полиции.
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