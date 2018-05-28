В Иркутске 1 и 2 июня запретят торговать алкоголем

Иркутск, Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 1 июня, в День защиты детей, будет запрещена розничная продажа алкоголя. В Иркутске запрет сохранится и на следующий день, когда отмечается День города.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, запрет на торговлю алкоголем 2 июня с 8:00 до 23:00 подписала заммэра-председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Татьяна Эдельман.

Исключением станут пункты общественного питания — кафе, рестораны и бары. Контролировать соблюдение этого запрета будут сотрудники полиции.