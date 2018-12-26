В Иркутске идут проверки на предмет незаконной торговли алкоголем

Иркутск, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске проходят рейды по пресечению незаконной торговли спиртосодержащими напитками.

Эти мероприятия осуществляются на регулярной основе, однако в преддверии новогодних праздников работа усилена, отмечают в пресс-службе администрации Иркутска. Участие в борьбе с распространением суррогатного алкоголя принимают волонтеры.

Рейды проходят во всех районах Иркутска по следующим направлениям: продажа спиртосодержащей жидкости несовершеннолетним, продажа алкоголя в запрещённое время, продажа алкогольных напитков в нестационарных торговых объектах, продажа алкоголя вблизи социально значимых объектов.

По данным ГУ МВД России по Иркутской области, в этом году в Иркутске сотрудниками полиции проведено свыше 8 тысяч проверок объектов торговли. За продажу спиртного несовершеннолетним составлено более 300 административных протоколов. В целом, за нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции – более 4 тысяч.

Напомним, на период новогодних праздников также вводятся ограничения по торговле алкоголем, соблюдения которых будут контролировать правоохранители.