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Экономика / Бизнес
08.06.2018

В Иркутске митинг против роста цен на бензин собрал около 500 человек

Иркутск, 08.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На сквере имени Кирова в Иркутске 7 июня прошёл митинг против повышения цен на бензин, по оценкам очевидцев, собравший от 400 до 500 человек. Мероприятие началось в 21.00 часов и продлилось десять минут.

Участники митинга держали в руках плакаты с лозунгами "Stop росту цены на бензин», «Хватит молчать! Вместе остановим рост цены на топливо», «Мы против золотого топлива». Встреча прошла без обычных для такого рода мероприятий речей и свободного доступа к микрофону, выступления не были предусмотрены сценарием. Ключевой сценой стал запуск связки жёлтых воздушных шаров с транспарантом «Цена на топливо» и изображением просящей помощи печальной бензоколонки. Акция олицетворяла заоблачные цены на ГСМ.

Заметной частью митинга стал конфликт организаторов с примкнувшими к колоннам автолюбителей маргинального типа гражданами с символикой КПРФ, которые сжимали в руках плакаты с критикой в адрес действующей верховной власти и непристойными рисунками. Уговоры организаторов убрать плакаты и ссылка на неполитический характер митинга не помогли. Плакаты сорвали силой. Назревший конфликт удалось уладить без вмешательства полиции.

После запуска воздушных шаров митинг был завершён.

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