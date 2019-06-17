В Иркутске на девять дней ограничат продажу алкоголя

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 19 по 21 и с 24 по 29 июня с 14:00 до 23:00 будет ограничена продажа алкоголя в связи с выпускными вечерами в школах, сообщает служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Исключение составит продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Даты выпускных балов определены распоряжением заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска от 25 апреля 2019 года. №

– Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует участников алкогольного рынка о том, что продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в дни запретов является административным правонарушением. Предусмотрен штраф – 20-40 тысяч рублей для должностных лиц, 100-300 тысяч рублей – для юридических, – сообщает пресс-служба ведомства.