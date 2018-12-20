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Экономика / Бизнес
21.12.2018

В Иркутске обнаружили санкционные фрукты

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в Иркутске санкционные фрукты.

Как сообщает пресс-служба регуправления ведомства, в ходе проверки обнаружили, что на одном из торговых мест реализовывалась свежая хурма, на ценнике которой указана страна происхождения – Испания. Маркировка на ящике отсутствовала. Документы, позволяющие установить страну-производителя, собственником не предоставлены.

Фото предоставлено пресс-службой управления Россельхознадзора

Поскольку Испания входит в состав Евросоюза, эта продукция запрещена к ввозу в страну и реализации согласно указу президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Должностные лица управления Россельхознадзора изъяли и уничтожили продукцию общим весом 15,5 кг. Проводится проверка по этому факту.

Управление Россельхознадзора обращается к жителям: при обнаружении санкционной продукции на прилавках Иркутской области и Бурятии обращаться в отдел карантинного фитосанитарного контроля по телефонам: (3952) 55-95-27, 55-95-29.

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