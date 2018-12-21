В Иркутске ограничат продажу алкогольной продукции во время проведения новогодних мероприятий

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В период с 22 декабря 2018 года по 7 января 2019 года в торговых объектах, расположенных в местах проведения культурно-массовых мероприятий и радиусе 100 метров от них, будет ограничена продажа алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщили в департаменте потребительского рынка города.

Места и время ограничения продажи спиртных напитков определены согласно утвержденному администрацией плану проведения массовых мероприятий.

Наибольшее число ограничений относится к местам торговли в границах сквера имени Кирова. Здесь запрет на продажу алкоголя будет действовать 22 декабря – в день открытия главной елки города – с 12:00 до 21:00. Кроме этого, запрет распространяется на период работы резиденции Деда Мороза – с 23 декабря по 7 января с 12:00 до 20:00. В этот же период на центральной площади города пройдут фестиваль новогодних елок, детские развлекательные программы, праздничные мероприятия в новогоднюю ночь и в день Рождества.

Также ограничение на продажу алкогольной продукции коснется ряда торговых объектов в микрорайонах Иркутска, где открываются главные елки округов. В частности, 23 декабря – с 17:00 до 19:00 в радиусе 100 метров от парка Парижской коммуны (Свердловский округ), 23 декабря – с 16:00 до 19:00 в границах площади на бульваре Постышева (Октябрьский округ) и с 16:00 до 18:00 – в районе сквера на улице Чудотворской (Правобережный округ). 23 декабря продажа алкоголя будет запрещена с 17.00 до 19.00 на острове Конный, где состоится открытие катка. А с 29 декабря по 7 января – на заливе Якоби и острове Конном продажа алкоголя будет ограничена на время интерактивных новогодних программ.

С полным перечнем праздничных мероприятий и местом их проведения можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления Иркутска и на портале #ЯИркутянин.