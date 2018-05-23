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Экономика / Бизнес
24.05.2018

В Иркутске продолжает дорожать бензин

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя цена за литр бензина в Иркутске к середине мая достигла 41 рубля 17 копеек, подорожав за неделю сразу на 25 копеек. Об этом сообщает Росстат.

Литр бензина марки АИ-92 к 13 мая стоил в среднем 39 рублей 85 копеек, АИ-95 – 41 рубль 55  копеек, АИ-98 – 44 рубля 45 копеек, дизельное топливо – 43 рубля 65 копеек. Это самые высокие в Сибири цены на автомобильное топливо. Средняя цена бензина по СФО составляла 39 рублей 86 копеек.

На втором месте по дороговизне бензина по-прежнему располагается Чита, где он в среднем стоил 40 рублей 53 копейки за литр, на третьем – Кызыл с 40 рублями 39 копейками за литр. Дешевле всего в Сибири заправлять своё авто можно в Горно-Алтайске – за 39 рублей 15 копеек и в Барнауле – за 38 рублей 97 копеек.

Всего 7 по 13 мая в 75 центрах субъектов Российской Федерации отмечался рост цен на бензин. Более всего они выросли в Махачкале – на 4,8%, Рязани – на 3,2%, Кирове – на 2,8%.

Между тем, как сообщил в интервью «России24» вице-премьер Дмитрий Козак, в России намерены снизить акцизы на бензин. Произойдёт это не позднее 1 июля 2018 года. Принято решение снизить акцизы на дизтопливо на 2 тысяч рублей на тонну от действующих, на бензин – на 3 тысячи рублей. Правительство РФ рассчитывает, что стабилизирует цены на топливо.

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