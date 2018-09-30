В Иркутске впервые с лета подорожал бензин

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость бензина в Иркутске выросла впервые с июля этого года, составив 42,41 рубля за литр, сообщает Росстат. Более двух месяцев цена на автомобильное топливо в столице Приангарья держалась на уровне 42,33 рубля.

По данным аналитиков, за неделю с 17 по 23 сентября 2018 года изменилась стоимость литра бензина марок АИ-95 и АИ-98, повысившись до 42,86 и 45,8 рубля соответственно. Цены на АИ-92 и дизельное топливо остались прежними – 41 и 44,77 рубля соответственно. При этом Иркутск, кстати, сохранил свое четвертое место по дороговизне бензина в Сибири.

Средняя цена по СФО и России, к слову, тоже повысилась – на одну копейку, до 41,83 и 43,23 рубля за литр топлива.

За прошедшую неделю увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 18 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Петрозаводске – на 0,6%, Владимире – на 0,5%, Кызыле и Благовещенске – на 0,4%.

В пяти центрах субъектов РФ отмечалось снижение цен на топливо. Заметнее всего оно подешевело в Воронеже – на 0,2%.