В Иркутске впервые за долгое время подорожал бензин

Иркутск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске в конце мая подорожал бензин. За неделю с 20 по 26 мая топливо отпускали в среднем по 44,22 рубля за литр, сообщает Росстат. Это первое изменение цен на бензин в Иркутске с февраля 2019 года.

Так, не изменилась средняя стоимость АИ-92 и дизельного топлива – за литр по-прежнему можно отдать 41,33 и 47,29 рубля соответственно. Зато литр АИ-95 в конце мая подорожал в Иркутске на 49 копеек – до 43,66 рубля. Цена на АИ-98 и вовсе подскочила сразу на рубль – до 47,08 рубля за литр.

Иркутск по-прежнему удерживает первенство по дороговизне автомобильного топлива в Сибири – ненамного от него отстает Кызыл (43,73 рубля), третье место разделили Кемерово с Красноярском (42,52 рубля). Средняя стоимость литра бензина по СФО составила в период с 20 по 26 мая 42,45 рубля, повысившись на 20 копеек. Среднероссийская цена тоже увеличилась – на 10 копеек, до 44,09 рубля.

Всего за неделю увеличение цен на бензин было зафиксировано в 54 центрах субъектов Российской Федерации, наиболее заметное в Кызыле – на 3,1%. Снижение отмечалось в Симферополе – на 0,3%, Горно-Алтайске – на 0,2%, Севастополе и Курске – на 0,1%.