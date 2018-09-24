В Иркутске за полгода зафиксировали снижение уровня безработицы

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В столице Приангарья за январь-июнь 2018 года по сравнению с первым полугодием прошлого года среднесписочная численность работающих горожан возросла на 2,5 тысячи человек (темп роста 101,4%) и составила 183,4 тысячи человек. Уровень безработицы в Иркутске с начала отчетного периода снизился с 0,39% до 0,31% – на 1 июля 2018 года. Об этом сообщается в отчете о социально-экономическом развитии города по итогам первых шести месяцев 2018 года.

В первом полугодии 2018 года отмечается тенденция увеличения численности работающих в крупных и средних организациях Иркутска. Наибольшее увеличение численности работников отмечалось в крупных и средних организациях, занимающихся оптовой и розничной торговлей (111,8%), занимающихся добычей полезных ископаемых (111,4%), транспортировке и хранении (108,1%), деятельности в области информации и связи (104,4%).

Снижение численности работающих зарегистрировано в деятельности профессиональной, научной и технической (90,7%), финансовой и страховой деятельности (91,1%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (93,0%), обрабатывающих производствах (97,3%), в образовании (98,7%).

Численность граждан, обратившихся иркутский Центр занятости населения за содействием в поиске работы в течение января-июня 2018 года, составила 5541 человек, что на 23,3% меньше, чем в первом полугодии 2017 года. На учете по состоянию на 1 июля 2018 года числились 1134 человека, из них 897 (79,1%) получают пособие по безработице. На долю молодых безработных (в возрасте 16-29 лет) приходится 16,5%. Наиболее многочисленные группы среди безработных составляют инженеры, бухгалтеры, водители автомобиля, экономисты, продавцы, менеджеры, кладовщики, юрисконсульты.

В первом полугодии 2018 года 628 организаций различных форм собственности пополняли банк вакансий центра занятости населения. На 1 июля 2018 года банк вакансий содержал 18,7 тысячи рабочих мест. Сохраняется тенденция преобладания спроса на рабочие профессии, в структуре потребности в работниках на их долю приходится 83,2%.