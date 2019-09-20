В Иркутске заработал международный саммит молодых лидеров в области водных ресурсов

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Второй международный саммит молодых лидеров в области водных ресурсов (IYWLS) начал работу в Иркутске. 19-20 сентября он объединит лучших специалистов из Азии, Африки, Америки, Европы, а также молодых лидеров, ученых Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, история саммита связана с историей Байкальского международного экологического водного форума. Так, на первом БМЭВФ в 2017 году взяла свое начало программа «ЭКО-Поколение» (Экология. Культура. Образование), целью которой является формирование мировоззрения, основанного на ответственном отношении молодежи к окружающей среде. Эта программа переросла не только рамки форума, но и самого региона и стала основой общероссийской концепции экологического образования молодежи.

Первый международный саммит молодых лидеров в области водных ресурсов при участии лидеров молодежного водного парламента Пакистана и фонда «Земля навсегда» (Болгария) состоялся по инициативе координационного совета БМЭВФ при поддержке правительства Иркутской области и Россотрудничества в 2018 году. Инициативу проведения поддержали МИД России и комиссия РФ по делам ЮНЕСКО. Мероприятие имело большой резонанс и показало свою актуальность на международном уровне.

С открытием второго международного саммита молодых лидеров от имени губернатора Иркутской области поздравил первый заместитель главы региона Владимир Дорофеев. В этом году мероприятие проходит под эгидой третьего Байкальского международного экологического водного форума, который был перенесен на 2020 год решением руководства региона в связи с наводнениями и их последствиями на территории Иркутской области. Однако молодые специалисты в области водных ресурсов со всего мира решили приехать и поддержать иркутян, а также поделиться своими знаниями и опытом в решении проблем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Главной темой саммита стала «Роль молодежи в достижении целей в области устойчивого развития как ведущего фактора успешной реализации Программы на период до 2030 года». Панельные дискуссии направлены на обмен опытом среди молодых специалистов по водным ресурсам Иркутска, других городов России и международного водного сообщества.

Программа саммита в этом году расширена новым форматом – ток-шоу для свободного обмена мнениями и идеями, ключевые темы которого акцентируют потенциал молодежных лидеров в поддержке управления водными ресурсами.